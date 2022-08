Seadmeliisingut saavad ka väike- ja alustavad ettevõtted

Investeeringuteks on vaja raha ja tootmisseadmete hinnad püstitavad rekordeid. Seadmete soetamise kulusid ei ole maksejõulisel ettevõttel mõistlik kogu ulatuses omavahenditest katta. Liisinguintressid on Ingo Põderi sõnul endiselt madalal ja isegi lähiaastateks prognoositud baasintressi tõusu arvestades on liisingfinantseerimise aastane kulu (3–5%) kordades madalam kui omanikulaen (10–15% aastas) või omakapitalilt oodatav tootlus (15–25% aastas).

Liising on mõistlikuim finantseerimisvõimalus

Tasub mõelda ka sellele, et seadmete väljaost või suur esmane sissemakse viib käibest välja raha ja ebapiisav likviidsus võib hakata piirama igapäevast majandustegevust. Käiberaha puudumisel võib jääda soetamata hea hinnaga materjal või tuleb tellimuse vastuvõtmine edasi lükata, sest tellimuse täitmiseks ei ole ettevõttel raha. Reeglina kasutatakse tootmisseadmeid mitmeid aastaid ja ettevõtte vajadused võivad aja jooksul muutuda, mis jällegi toetab pigem mõtet tasuda kallite tootmisseadmete eest pika aja jooksul, selle asemel et need kohe välja osta. Esmase sissemakse ehk omaosaluse määr Bigbanki seadmeliisingul sõltub peamiselt seadme järelturust ja likviidsusest, kuid jääb reeglina vahemikku 15–25%.

Eritingimused, mis teevad Bigbanki pakkumise paremaks