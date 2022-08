Tartu vallas tõuseb alates sügisest vee hind

Tartu lähistel vee hinda reguleerival Emajõe Veevärgil on samuti plaanis tõsta hindu alates septembrist. Viimati tõstis ettevõte hindu veebruaris. Tartu suurim vee hinna tõus leidis aset 2014. aastal.

Tartu Veevärgi hinnad tõusevad 23%, mis tähendab, et praeguse kahe euro asemel hakkab kuupmeeter vett maksma 2,5 eurot.

,,Suurimaks hinnatõusu „veduriks“ on elektri hinna tõus: üle-eelmise aasta juuliga võrreldes on sisseostetava elektri hind kasvanud ligi 8 korda,’’ kirjutati AS Tartu Veevärk pressiteates.