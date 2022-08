Leebe talve algus võib leevendada Euroopa eelseisvat energiašokki

Maxar Technologies LLC ja Marexi prognooside kohaselt on Euroopas oktoobris, mil tavaliselt algab kütteperiood, oodata tavalisest kõrgemaid temperatuure. Esialgne prognoos on hea uudis majanduse, tarbijate ja tööstuse jaoks, kes kannatavad energiahindade tõusu tõttu. Leebe oktoober võib piirata tarbimist ja anda rohkem aega gaasivarude täiendamiseks.

Euroopa energiakriis on viinud selleni, et mitmed majapidamised on hädas arvete maksmisega ja talvel ähvardab elektrikatkestus. Hinnad on kerkinud Venemaa gaasivoogude kärpimise tõttu rekordtasemeel, suvised kuumalained on suurendanud jahutusnõudlust ja alandanud Reini jõe veetaset, mis on häirinud energiatoodete liikumist.