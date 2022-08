FOTO | Itaalia ettevõtja 23 miljonit eurot maksev luksusjaht läks keset Vahemerd põlema

Paolo Scudieri on 62aastane Itaalia ärimees, kellele kuulub auto osade tootmisfirma, mille lõi Scudieri isa 1956. aastal. Firmal on üle 15 tuhande töötaja ja ettevõtte kasum ulatub 1 miljardi euroni. Scudieri tellis jahi juba 2019. aastal, aga sai selle kätte alles eelmisel kuul. Jahil oli enne põlengut viis magamistuba, bassein ja jõusaal, kuid nüüdseks on need kõik hävinud.