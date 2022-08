Jaanuaris GameStopile panustanud said juuli lõpus rõõmustada

Kes oleks arvanud, et meemiaktsiate kuningas GameStop niivõrd kaugele purjetab, kuid nii on läinud. Juuli lõpu seisuga kuulusid ennustusmängu neli esimest kohta osalejetele, kes kogu panuse just sellele aktsiale tegid ning esikümne seast leiab aktsia veel kahe ennustaja portfellist. Kõrgemale tõusis aga see, kes valiku tegemise ajal aktsial kõige odavamat hinda tabas.

Esikümne portfellidest hakkavad silma veel Enefit Greeni aktsiad, mille on valinud kolm panustajat. Fermi Energia on samuti pakkunud ennustajatele omamoodi stabiilsust, kuna kauplemine toimub sellega ainult kvartalitulemustele järgneval kahel nädalal.

Alates ennustusmängu algusest on börsidelt üle käinud võimsad tormituuled ja vähemalt algne summa ehk 1000-eurone portfell on alles ligi 13% ennustajatest, kuid ülejäänud on langenud sellest tasemest madalamale. Alla 300-eurone portfell on kolmel ennustajal, kes on peamiselt panustanud krüptomüntidele ja sealhulgas kokku kukkunud terrale, mis 1/3 portfellist ära viis, siin mängus õnneks ainult paberil.