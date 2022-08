Ukrainat on tabanud eelarvekriis, sest tulud on vähenenud ja riigi partnerid ei anna neile piisavalt kiiret rahalist abi.

Venemaaga sõdimine on vähendanud riigi maksutulu ja teised riigid ei suuda Ukrainat piisavalt kiiresti aidata. USA riigikassa hoiatas, et kui Ukraina jätkab hädaabinõude kasutamist nagu rahatrükki, et rahalist seisu parandada, suureneb risk, et nad ei suuda peagi pakkuda kriitilisi teenuseid. Nad rõhutasid, et liitlased peavad kiiresti leidma kümneid miljardeid toetusi või andma odavat laenu.