„Üha süvenev energiakriis ning geopoliitiline ebastabiilsus on selge märk, et meie regioon vajab kiiresti uusi elektri tootmisvõimsusi, tagamaks nii energia varustuskindlust ja -sõltumatust kui ka mõistlikumat hinda. Utilitas on valmis uute võimsuste lisamiseks kiireid samme astuma. Oleme tänaseks Läti suurim tuuleenergia tootja ja meil on Eestis arenduses mitmeid tuuleparke nii maismaal kui ka merel,“ sõnas Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.