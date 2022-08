Uuring: tänane hinnatõus mõjutab inimeste eluolu rängemalt kui koroonaaeg

Üle poole tuhande osalenuga Havasi uuringust selgus, et hinnatõus (ka möödunud talvel lakke kerkinud energiahinnad), on oluliselt pärssinud iga teise eestimaalase ostujõudu ja toimetulekut. 12% kinnitas, et nad on sattunud tõsistesse raskustesse; 39% väitis, et hinnatõus on oluliselt pärssinud toimetulekuvõimalusi. Viimasega otseselt seotud Venemaa kallaletung Ukrainale on samuti endast märku andnud: ligi kolmandik (30%) tõdes, et on just sõja mõjudest tulenevalt sattunud tõsistesse raskustesse või on need oluliselt pärssinud pere ostujõudu.