Börsil kauplev ventilatsioonitootja suurendas tellimusi, kuid teatas süvenenud kahjumist

„Airoboti äritegevuse eripärast tulenevalt on just kinnitatud tellimuste maht kõige adekvaatsemaks tegevusmõõdikuks, kuna see iseloomustab kõige paremini ettevõtte kasvu. Eelneva põhjuseks on asjaolu, et käive tekib kasvust ajalise viibega – kuigi seadme müügitehing on toimunud juba esimese poolaastas, toimub selle tarne sageli teises poolaastas. Seetõttu võimaldab ettevõtte äritegevuse kasvu kõige paremini reaalajas jälgida just kinnitatud tellimuste maht,“ selgitab ettevõte.