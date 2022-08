Ökonomistid: majanduslanguse oht Euroopas on aina tõenäolisem

Tõenäosus, et Euroala majandus kahaneb kaks kvartalit järjest, on tõusnud 60 protsendini, võrreldes 45 protsendiga eelmises uuringus ja 20 protsendiga enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Saksamaa majandus, mis on majandusbloki suurim ja üks kõige enam Venemaa gaasitarnete kärpimise suhtes ohustatud riikidest, jääb tõenäoliselt juba sellest kvartalist alates seisma, kirjutab Bloomberg.