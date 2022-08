Maailma suuruselt teise majandusega Hiina juulikuu näitajad olid ootamatud. Karm koroonapoliitika tähendas, et osa tehaseid seisis ja ka jaekaubandusel ei ole just parim aeg. Peale selle on seal kinnisvarakriis ja keskpank üllatas turge intresside langetamisega, et nõudlust suurendada.