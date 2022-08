Teises kvartalis otsis Eestis tööd ligi 4000 Ukraina sõjapõgenikku

Tööturul aktiivsete Eesti püsielanike arv on sel aastal jõudsalt suurenenud, eelkõige tänu noortele ja pensionieas inimestele. Lisaks Eesti püsielanikele suurendas tööjõupakkumist ka Ukraina sõjapõgenike jõudmine Eesti tööturule, kuid nemad sel aastal veel tööjõu-uuringu andmetes ei kajastu. Registriandmete järgi töötas Eesti ettevõtetes teises kvartalis keskmiselt ligikaudu 3300 ja töötukassa kaudu otsis töökohta ligi 4000 Ukraina sõjapõgenikku. Kõige sagedamini leiti tööd töötlevas tööstuses, halduse ja abitegevuse vallas, kaubanduses ning majutuses ja toitlustuses.

Ehkki majandusolukorra jahenemine pole seni hõivele mõju avaldanud, on konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi tööstus- ja kaubandussektori tööandjad muutunud viimastel kuudel hõive kasvu suhtes pessimistlikumaks. Tagasilööke hõive suunal aitab pehmendada see, et koroonakriisist taastumise ajal suurenes tööjõu tootlikkus märksa kiiremini kui tööjõukulu.