Lidl alustas Narvas teise kaupluse ehitust

Uue kauplusehoone on projekteerinud ROK Projekt OÜ ja ehitab AS Ehitustrust. Poe planeeritav valmimisaeg on 2023. aasta suvel. Uus kauplusehoone ehitatakse EDGE sertifikaadi nõudeid silmas pidades ressursitõhusalt ja keskkonnasõbralikke ehituslahendusi kasutades.

Uues kaupluses on müügipinda 1432 m2. Poe juurde kuulub üle 120 parkimiskohta, millest osad on ette nähtud invakohtadeks ja pereparkimiskohtadeks, samuti on eraldi parkimiskohad jalgrattaile. Tulevane Lidli kauplus on ligipääsetav nii ühistranspordi, ratta kui autoga.