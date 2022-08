2022. aasta augustis räägivad Euroopa majandusuudised kiirest inflatsioonist ning Venemaa invasioonist Ukrainasse, geopoliitilistest riskidest ning energia- ja toidukriisist. Covidiga seotud teemad on unustatud ja neist räägitakse vähem. Kuigi nakatumiskõver näitab rahvusvaheliselt kasvutrendi, reageerib enamus maailma, kui Hiina kõrvale jätta, sellele juba oluliselt pehmemalt. Lennuväljad on reisijatest pungil ning valitsused ei hoiata uue meditsiinilise kriisi pärast. WHO on kuulutanud välja aga juba uue, ahvirõugete hädaolukorra. Samal ajal inflatsioon USAs on 9,1%, EU piirkonnas juuni seisuga 8,6%, seal hulgas Eestis 21,9% Saksamaal 7,6% ja Rootsis 8,6%. Mis juhtus maailma majandusega Covid 19 kriisi ajal ja milliseid mõjusid tunneme seniajani?