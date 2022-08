Raske samm. Saksamaa kehtestas gaasile täiendava maksu, mis tähendab tarbijatele olulist lisakulu

„Maks on Putini illegaalse sõja ja Ukraina-vastase agressiooni tulemus. See on Venemaa poolt korraldatud kunstliku energiapuudujäägi tulemus,“ ütles riigi majandusminister Robert Habeck teates. „On oluline säilitada sooja ja elektri tootmine kodutarbijate jaoks. Vastasel juhul on ohus energiajulgeolek.“

Niisiis saavad soojafirmad kirjutada arvele juurde uue maksu, et ise ellu jääda. Habeck lubas uurida, kas uus maks võiks olla käibemaksuvaba, et seda veidi vähendada. Energiafirmad on olnud sunnitud ostma turult kallist gaasi, mis on nad pannud raskesse seisu. Saksamaa suurim Vene gaasi ostja Uniper loodab uue maksu abil finantsseisu stabiilsena hoida. Valitsus aitas nad juba hullemast üle. Energiafirmad on palunud valitsust, et nad tõstaksid tarbija jaoks hinda, et vältida doomino-efekti. Nüüd see ka ära tehti.