Legendaarne investor suurendas panust mitmes tehnoloogiahiius

New Yorgis asuv firma lisas ka uue 20 miljoni dollari suuruse positsiooni Elon Muski poolt juhitud Teslasse, kuigi see moodustab vaid umbes 0,4% Sorose 4,6 miljardi dollari suurusest aktsiaportfellist. Teiste uute lisandumiste hulka kuulusid 168 miljoni dollari väärtuses Alleghany Corp. aktsia ja 201,5 miljoni dollari väärtuses American Campus'i aktsia.

Tehnoloogiaaktsiad on pärast selle aasta alguses toimunud karuturu algust oluliselt kerkinud. Aktsiaindeks Nasdaq 100 on juuni keskel saavutatud madalseisust tõusnud üle 20% ja USA aktsiad on nüüdseks kerinud neli nädalat järjest.