Nüüd saab pangast laenu kodu energiatõhususe tõstmiseks

„Näeme praegu, et paljud koduomanikud mõtlevad, kuidas sügisel kerkivate energiahindadega toime tulla. Nii energiaettevõtted kui riigi valitsus on soovitanud inimestel üle vaadata oma küttesüsteemid, sest süsteemide uuendamine või välja vahetamine annab võimaluse kokkuhoiuks. Samas on ilmne, et ka küttesüsteemide välja vahetamine on inimeste jaoks märkimisväärne kulukoht, mistõttu otsustasime siin oma abikäe ulatada ja pakkuda finantseerimisvõimalust koos hooajalise maksegraafikuga,“ selgitas Holm panga juht Rauno Klettenberg.