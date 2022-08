Ekspert: üürihinnad on tõusnud märgatavalt kiiremini kui kinnisvarahinnad

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on kinnisvara üürihindades Tallinnas toimunud suur muutus. „Kui 2020. ja 2021. aastal oli märgata mõningast hinnalangust, siis tänavu on hind selgelt tõusma hakanud eelkõige suurenenud nõudluse tõttu. Saame kindlalt öelda, et üürikinnisvara hinnad on tõusnud märgatavalt kiiremini kui kinnisvarahinnad,“ ütles ta.

Seda võib Rebase sõnul nimetada ka olukorra normaliseerumiseks. „Varem olime selgelt olukorras, kus kinnisvarahinna ja üüritulu suhe ei olnud Eestis võrreldes rahvusvahelise olukorraga paigas – kui üürimine on kinnisvara omamisest odavam, ei ole see pikas perspektiivis tavapärane olukord. Nüüd on aga olukord kindlasti stabiliseerumas.“

Märgatav tõus on näha just pikemas tagasivaates. „Kui 2007. aastal ja 2016. aastal oli üürikinnisvara ruutmeetri hind üheksa eurot, siis 2020. aastaks oli see hind tõusnud 10 eurole. Tänavu on aga Tallinnas hinnaks juba 15 eurot ruutmeetri kohta ehk hetkel on pealinnas asuva 50-ruutmeetrise üürikorteri keskmiseks hinnaks kuus 750 eurot. Hinnatõus on olnud väga kiire, siin pole kahtlust,“ sõnas Rebane.

Lagi on käes

Rebase sõnul pole jätkuvaks hinnatõusuks ilmselt enam ruumi ja lagi on käes, seda enam, et nõudlus üürikorterite järgi pole enam väga suur. „Pole näha, et huvi üürimise vastu lähiajal tohutult kasvaks, seda enam, et ka edukad idufirmad, kelle toel Eestisse, eesotsas Tallinnasse varasemalt talente toodi, on eelarvete osas konservatiivsed ning kärbivad kulusid,“ rääkis Luminori eraisikute panganduse juht.

Kas uutele kinnisvarainvestoritele on siis hetkel hea aeg turule sisenemiseks? „Kui tegemist pole suuremate investoritega, on hetkel siiski endiselt keeruline aeg, sest üldise hinnatõusu tõttu tuleks kindlasti võimalusi uuesti ümber hinnata. Kui siiamaani on tulnud arvestada tugeva kinnisvarahinna kasvuga, siis üüritootlus ehk igakuine rahavoog on olnud ajalooliselt väga madal,“ kirjeldas ta, lisades, et kuna laenu hind on viimasel ajal tõusnud ning seda mõjutab ka järjest tõusta ähvardav euribor, tuleb investoril arvestada, et laenamine pole enam odav, mis omakorda toob üürikinnisvara tootlust alla.