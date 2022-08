Uuring: sõda on kärpinud ettevõtete investeeringuplaane

Kui veel jaanuaris plaanis 43% küsitletud Eesti VKE-dest selleks aastaks investeeringuid, siis nüüd on nende osakaal langenud enam kui kolmandiku võrra, 27%-ni. Kõige sagedamini plaanivad Eesti VKE-d kuni 10 000-euroseid investeeringuid (11% vastanutest) ning üle 50 000-euroseid investeeringuid kavandab 8% ettevõtetest. Investeerimisplaane ei ole tänavu 38%-l VKE-dest ning 34% ei olnud veel otsustanud.

Oma investeeringuplaane on oluliselt korrigeerinud ka Leedu ja Läti VKE-d. Kui näiteks jaanuaris tõdes ligi veerand küsitletud Leedu ettevõtetest, et selleks aastaks investeeringuid kavas ei ole, siis maikuuks oli see näitaja juba 38%. Lätis on tänavuseks investeeringuid mitteplaanivate ettevõtete osakaal viie kuuga enam kui kahekordistunud (22%-lt 45%-ni).

„Tagasihoidlikumad investeeringuplaanid kinnitavad ettevõtete konservatiivsemaid ootusi majanduskeskkonna lühi- ja keskpika arengu osas. Investeeringute vähenemine on suure tõenäosusega seotud ka hüppelise hinnatõusuga, mistõttu on paljud ettevõtted otsustanud vähemolulised kapitalimahutused edasi lükata. Lisaks peavad ettevõtted aasta algusega võrreldes enam tegelema likviidsuse juhtimisega, säilitamaks puhvreid tõusnud kulude katmiseks, mis võib selgitada, miks on nii mõnedki otsustanud investeeringud ajutiselt edasi lükata,“ ütles SEB juhatuse liige ja jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

Peamiselt käegakatsutavad investeeringud

Eesti ettevõtetel on tänavu enim kavas investeerida põhivarasse: hooned, masinad ja seadmed ning muu materiaalne vara. Sellised kapitalimahutused on kavas 72%-l investeeringuid kavandavatest ettevõtetest ning sarnaselt on see prioriteediks meie lõunanaabritel Lätil (81%) ja Leedul (64%).