Venemaa on tagaukse kaudu importinud miljardite dollarite jagu Lääne brändide kaupu

Nimelt teatas Venemaa tööstus- ja kaubandusminister Denis Manturov eile, et alates maist on nii-öelda paralleelse impordi mehhanismi kaudu imporditud 6,5 miljardi dollari jagu kaupu. Manturov lisas, et aasta lõpuks võiks see kasvada 16 miljardi dollarini.