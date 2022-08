2022. aasta juuni lõpuks oli eelarvepuudujääk 114 miljonit eurot

Valitsussektoris oli eelarvepuudujääk juunis ainult keskvalitsuses. Sotsiaalkindlustusfondid ja kohalikud omavalitsused on kogu poolaasta jooksul olnud ülejäägis. Keskvalitsuses ja sotsiaalkindlustusfondide sektoris oli oluliselt parem seis, kui aasta varem juuni lõpus. Kohalike omavalitsuste ülejääk oli sarnane eelmise aastaga. Võrdluseks, aasta varem oli juuni lõpuks eelarvepositsioon osakaaluna SKPst oluliselt suurem - 2,2%. Parema seisu üheks põhjuseks on hea maksulaekumine, mis osaliselt on tingitud kiirest hinnatõusust. Tavapärasest kiiremini on kasvanud ka mittemaksulised tulud. Teisalt oli 2021. aastal samaks ajaks juba vastu võetud lisaeelarve, mis andis aluse suuremateks kulutusteks. Käesoleva aasta lisaeelarve kulutused jäävad valdavalt teise poolaastasse.

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) eelarvepositsioon oli juuni lõpus 303 miljoni euro suuruses puudujäägis. See on 489 miljoni võrra parem seis, kui aasta varem. Samuti on see parem seis, kui kolmel varasemal kuul. Viimasel kahel aastal on keskvalitsuse positsioon esimesel poolaastal pidevalt halvenenud. Positsiooni paranemine teise kvartali jooksul toimus viimati koroonakriisi-eelsel ajal. Kulude kasv oli juuni lõpuks tavapärane, kuid kuna maksutulude ja mittemaksuliste tulude kasv on tavapärasest oluliselt suurem, siis on ka positsioon parem. Kõige kiiremini on kasvanud tulumaksu (nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute) laekumine, mis on kasvanud aastaga ligi 20%. Ka käibemaksu laekus jõudsalt -nelja kuuga ligi 17% enam kui aasta varem. Selle peamiseks põhjuseks on viimase aja erakordselt kiire hinnatõus. Võrreldes aastataguse sama perioodiga kasvasid jõudsalt mittemaksulised tulud. Näiteks kaupade ja teenuste müük (+29%), muud tulud (peamiselt varadelt, +40%) ning finantstulud (+54%).