KAUGTÖÖ LÕPP? Apple käsib töötajatel alates septembrist kontorisse naasta

See samm on märk sellest, et Apple eelistab töötajate näost-näkku suhtlust. Apple on alati eelistanud koha peal toimuvaid koosolekuid. Lisaks sellele on Apple’i kui ettevõtte ülesanne arendada ja müüa riistvara, mida on tunduvalt lihtsam teha, kui töötajad on kontoris koha peal.