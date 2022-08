Kas keelatud puit jõuab endiselt Eestisse? Venemaaga piirnevatest riikidest on kasevineeri import järsult tõusnud

Eesti metsa- ja puidutööstuse liit (EMPL) pöördus eile keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ning maksu- ja tolliameti poole palvega pöörata kõrgendatud tähelepanu Aserbaidžaani, Gruusia ja Kasahstani puidu impordi hüppelisele kasvule Eestisse ning kontrollida, kas selle hulgas on Venemaa päritolu sanktsioneeritud tooteid või on nende toodete tootmiseks kasutatud Venemaa päritolu puitu. Sektori ekspertidele teadaolevalt ei ole nendes riikides sellises mahus tootmisvõimsusi, nagu näitab impordi kasvu statistika.

Liidu hinnangul on põhjust kahtlustada, et Venemaal toodetud vineeri imporditakse eespool nimetatud kolmandatesse riikidesse ja eksporditakse seejärel Euroopa Liitu justkui Kasahstani, Gruusia või Aserbaidžaani päritoluga kaubana. See on ebaseaduslik, kuna rikub Venemaa puittoodete impordikeeldu, mis rakendus Euroopa liidu 6. sanktsioonide paketi all 10. juulil.