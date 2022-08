Kuidas edeneb üliolulise LNG-terminali ehitus? „Tähtajad on ees ja kõik pingutavad, kuid määrav roll on ilmal“

„Lühidalt öeldes – platvormi suuremõõtmeline lego on põhimahus kokku pandud ja oleme alustanud suurte monoliit-betoonitöödega. Nädalavahetusel sirutasime ennast juba platvormilt välja esimesele vendripaalile,“ märkis Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht Reedik Raudla.



„Tahaks toonitada, et sedavõrd kriitilises ajagraafikus, kus projekteerimine ja ehitus käivad sisuliselt käsikäes ja enamik tööde teostamine käib avamerel, on vaatamata eeltööde läbimõtlemisele ja täpsele planeerimisele ikkagi määrav roll ilmal, täpsemalt kontrollimatutel tuultel. Tähtajad on ees ja kõik tõesti pingutavad, et tagada Eleringile platvormi etapiviisiline üleandmine alates 1. septembrist ja kai lõpptähtaeg 31. oktoober,“ lausus Raudla.



„Paldiski haalamiskai mitmed ehitustööd on Eesti mõistes esmakordsed ja vajavad eritehnikat. Lisaks kuna tegemist on sisuliselt avamerega, oleme ehitustegevuses sõltuvad ilmast. Oleme kaasanud oma parimad kogemused, koostööpartnerid ja tehnika ning tänu sellele liigume graafikus,“ lausus Töövõtja Insenerehituse ASi projektijuht Tarvo Klaasimäe.



Tänaseks on Pakrineemel Lahepere lahes lõppenud merepõhja süvendustööd ning enamik 40 meetri pikkustest terasvaiadest rammitud. Lisaks vaiatöödele ja platvormi ehitusele, on alustatud paalide ehitust ja neid ühendavate sildetorude paigaldust. Haalamiskai raudbetoonkonstruktsioonosa kõrgus veepinnalt saab olema kolmest meetrist kuue ja poole meetrini.



Paldiski LNG-terminal koosneb kolmest osast: sadamast, Eleringi toruühendusest Balticconnectoriga ja laevast. Alexela ja Infortar vastutavad kai ja sadamarajatiste valmimise eest. Eesti kaks suurt energia- ja investeerimisgruppi Alexela ja Infortar liitsid oma kogemused ja alustasid ehitustegevuse ettevalmistusega omal initsiatiivil ja rahastamisel vahetult peale Ukraina sõja algust.



Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG-terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas. Ka arendab Alexela grupp partneritega pump-hüdrosalvestit ehk Energiasalve Paldiskis. Alexela grupp on tööandjaks rohkem kui tuhandele inimesele üle Eesti.



Infortar on Eesti üks suurimaid investeerimisettevõtteid, mille peamised tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika, transport, kinnisvara, hotellindus, ehitus- ja ehitusmaterjalid, trükitööstus, jaekaubandus, finants-, tervise- ja heaoluteenused. Lisaks 40% osalusele AS-is Tallink Grupp kuulub Infortari investeeringute portfelli AS Eesti Gaas, piirkonna esimene gaasitanker Optimus, ligikaudu 70 000 m² erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 m² maad Tallinnas ja selle ümbruses. Kokku kuulub Infortari kontserni 41 tütarettevõtet.



Ühiselt arendavad Alexela ja Infortar rohegaasi tootmist Eestis, koos loodud ettevõte Eesti Biogaas OÜ on ehitanud kokku kolm rohe- ja ringmajandust edendavat jaama Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus. Rohegaas on täielikult kohalik ning kõige puhtam ja tahmavabam kütus. Rohegaasi suuremad kliendid on Tartu ja Pärnu linna ühistranspordiettevõtted, rohegaasi saab mootorikütusena osta Eesti Gaasi ja Alexela gaasitanklatest üle Eesti.