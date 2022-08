Soome asub piirama venelastele turistiviisade väljastamist

Haavisto ütles ka, et Soome plaanib koos Balti riikidega Euroopa Liidus laiemalt tõstatada turistiviisade piiramise teema. Esimene võimalus selleks on augusti lõpus ELi välisministrite kohtumisel. Ta olevat seda juba ka Eesti välisministri Urmas Reinsaluga arutanud.

Avalik arutelu venelaste turistiviisade üle algas Soomes juulis, kui lõppesid riikidevahelise reisimise peatanud koroonapiirangud. Peaminister Sanna Marin on öelnud, et Vene turistide viisaprobleemi ei saa lahendada ainult kohalikul tasemel, kuna venelased reisivad Soome kaudu ka teistesse riikidesse.

Justiitsminister Anna-Maja Henriksson tõi välja, et venelastele viisade andmine hõlmab palju enamat kui lihtsalt turismi. „Ühes majapidamises on palju peresid, kus on nii venelasi kui ka soomlasi. Neile tuleb leida sobivad lahendused, et pereelu saaks jätkuda.“