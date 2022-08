Walmart: inimesed ostavad üha rohkem odavamat kraami

Walmarti müügitulu kasvas aastases võrdluses 8,4%, ligi 153 miljardi dollarini. Kui äritegevusest tulenev kasum oli languses, siis puhaskasum kerkis enam kui viiendiku võrra 5,15 miljardi dollarini. Korrigeeritud kasum aktsia kohta oli 1,77 dollarit, samas kui analüütikud ootasid 1,62 dollarit. Walmarti kvartalid on võrreldes tavapärasega kuuga nihkes ehk viimase kvartali numbrid peegeldavad majandusnäitajaid maist juulini.

Samas kirjeldas Walmart, et kasumit pitsitab see, et üha rohkem vaatavad tarbijad allahindluslettide poole ning kaupade valikul eelistatakse väiksemaid koguseid ja odavama kvaliteediga kraami, näiteks veiseliha asemel ostetakse tuunikalakonserve ja ube.