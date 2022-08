Kuidas oma sääste inflatsiooni eest kaitsta?

Ütlen kohe alguses hoiatusena ette, et need on minu personaalsed soovitused ja kindlasti on need kaldu mõnede varaklasside suunas, mida ma rohkem tean. Seega lõplikud investeerimisotsused peab iga inimene ise tegema ja tegema need kaalutletult ning vajadusel mõne vastava eksperdiga nõu pidades.

Alustada tuleks sellest, et hakkad säästma ja raha igakuiselt kõrvale panema – ehk ära kuluta kõike. Täna on kahjuks jätkuvalt olukord, kus paljudel perekondadel on minimaalselt või siis üldse mitte sääste ja kui rahaasjades peaks juhtuma midagi ootamatut, siis polegi tegelikult võimalik kuidagi sellele reageerida. Selline olukord on siiski välditav. Toon näite: kui ma kunagi esimesele tööle läksin, teenisin seal 550 eurot kuus ja kuidagi õnnestus mul ikkagi 50 eurot kõrvale panna. Pärast kümmet kuud oli 500 eurot koos ja tegin oma esimese aktsiatehingu.

Esiteks suurendada oma sissetulekuid ja seeläbi suurendada enda ostu- ja kindlasti ka säästmise võimekust. Teiseks tuleks leida võimalused oma sääste investeerida nii, et need ületaksid inflatsioonimäära.

Näide on lihtne: kui sa teenid 1500 eurot ja sinu iganädalane toidukorv maksis varasemalt 50 eurot ja täna maksab sama toidukorv 60 eurot, siis saamegi rääkida 20% inflatsioonist. Selleks, et sinu ostuvõime oleks sama, peaks ka palk tõusma 1800 eurole.

Ja kolmas aspekt on hajutatus. Näiteks: kuigi aktsiad võivad olla praeguses seisus miinuses, siis pikemas perspektiivis on seal kindlasti ka firmasid, mis tulevikus jätkuvalt toodavad kasumit ja kasvatavad oma hinda või maksavad jätkuvalt dividende. Seega ei tähenda see seda, et nüüd tuleks kõigest loobuda.

Samas kui sul on raha näiteks 2% hoiuses, siis see ei pruugi lõpuni halb olla ja sellel on omad eelised. Tänases seisus on hoiused riiklikult kuni 100 000 euroni garanteeritud, mis tähendab seda, et riskid summat kaotada on madalad. Ehk kui samal ajal lubatakse näiteks mõne investeeringu puhul, kus pole mingeid tagatisi, tootlust üle 20%, aga tegelikult see projekt ei õnnestu või ettevõte läheb pankrotti, siis oled kogu rahast ilma. Seega inflatsioon ei olegi enam kõige olulisem aspekt. Ehk teine oluline aspekt on jätkuvalt iga investori enda riskitaluvuse paikapanemine.

Esiteks tootlikus. Investeerimise puhul on kindlasti oluline vaadata tootlikkust. Seda eriti kõrge inflatsiooni olukorras. Kui näiteks tootlikkus on 2% ja inflatsioon 10%, siis pikemas plaanis raha väärtus tegelikult väheneb. Kui tootlikkus on 10% ja inflatsioon samal tasemel, siis võib öelda, et raha hoiab väärtust ja kõik muu üle selle jällegi kasvatab sääste.

Minu jaoks asjaolu, et hetkel on teatav ebakindlus, väga palju ei muuda: kui tegeled säästmise ja investeerimisega pidevalt ja oskad näha asju pikaajaliselt, jätkad sa ilmselt suures plaanis investeerimist nii nagu varasemalt.

Estateguru on aga kinnisvaralaenude platvorm, kus fookuses on ühisrahastus. Mida see endast kujutab? Kuidas see täpsemalt toimib?

Me vahendame kinnisvaraga tagatud laene üle Euroopa rahvusvahelisele investorite kogukonnale. Ühel poolel on ettevõtjad, meie puhul siis peamiselt kinnisvaraarendajad, kes vajavad kapitali ehk laenu, et oma projektid (näiteks kortermaja) ellu viia. Ja teisel poolel on investorid, kes endale sobiva summaga investeerivad nendesse projektidesse, sõlmides laenuvõtjaga laenulepingud.

Meie oleme seal vahel, kes mõlema osapoole jaoks protsessi standardiseerib ja tagab teenuse ja toote kvaliteedi ja sujuvuse.

Mis kasu siinkohal investor saaks?

Investoril on võimalus oma investeeringuid hajutada ja teenida Euroopa keskmist inflatsiooni ületavat tootlikkust ja seda madala riskitasemega toote näol. Mis ma sellega mõtlen: meie kõik laenud on hüpoteegiga tagatud ja praeguse aktiivse portfelli keskmine oodatav tootlus on 10,1%. Samas euroala inflatsioon on 8,6%.

Seejuures hajutamist on võimalik teha mitte ainult n-ö varaklassi mõttes, vaid tegelikult ka geograafiliselt. Läbi meie platvormi saab investeerida kinnisvaraga tagatud laenudesse nii Baltikumi, Skandinaaviasse, Kesk-Euroopasse, Lõuna-Euroopasse kui ka Ühendkuningriiki. Seega läbi selle ka geograafilist riski vähendades.

Samuti tähendab laen seda, et raha hakkad tagasi saama igakuiselt vastavalt laenugraafikule ja perioodi lõpuks, kui kõik läheb projektiga hästi, saadki nii oma raha kui ka tootlikkuse kätte.

Kui populaarne ühisrahastus Eestis on?

Eesti ja Baltikum on olnud ühisrahastuse jaoks ühed suurimad turud Euroopas, kui vaadata investeerimismahtusid elaniku kohta. Hiljuti jõustunud üle-euroopalise regulatsiooniga on see kindlasti veelgi populaarsemaks muutumas, sest regulatsioon viib kogu sektori sõltumatu järelevalve alla. Eesti puhul siis Finantsinspektsiooni alla.

Kellele ühisrahastus ennekõike sobib?