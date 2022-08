Solman: Venemaa ettevõtjatega sõlmitud hankelepingud tuleb lõpetada 10. oktoobriks

„Venemaaga seotud ettevõtjad ei tohi osaleda meie riigihangetel. Nüüd saavad meie hankijad vähimagi kahtluse korral küsida juurde ka täiendavaid tõendeid, et see kindlalt välistada,“ selgitas riigihalduse minister Riina Solman.

Keelatud on sõlmida hankelepingut või juba sõlmitud hankelepingu täitmist jätkata Venemaa kodaniku, residendi või seal asutatud ettevõtja, asutuse või muu üksusega. Samuti ei saa eelpool nimetatud olla hankelepingu täitmisel alltöövõtjad ega tarnijad. Keelatud on ka hankelepingu sõlmimine või jätkamine juhul, kui ettevõtja ise sanktsiooni alla ei kuulu, ega pole seotud sanktsiooni subjektidega, kuid tarnib kaupa, millele on kehtestatud rahvusvaheline sanktsioon.