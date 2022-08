Taavi Aas: elektribörs on kokku kukkunud ja valitsus peab kogunema kriisiistungile

Aas märgib, et homne elektri börsihind 4000 eurot MWh eest on tõsiasi, mis kajastub meie perede ja ettevõtete elektriarvetel ning mõjutab kõigi toimetulekut. „Tegemist on absoluutse hinnarekordiga, mille täitumist ei osanud keegi ette näha. See on aga kinnitus, et tänase kriisi tingimustes praegune börsisüsteem ei toimi. Elektribörs on kokku kukkunud,“ nendib Aas.