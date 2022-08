LUGEJA FOTO | Klient leidis salatist ehmatava lisandi

Vapiano tootekvaliteedi juht Mari-Liis Must sõnas, et tegemist on väga kahetsusväärse olukorraga, kuidas sai kruvi sattuda toidu sisse „Oleme algatanud juba sisejuurdluse, et leida koht, kust see pärit võis olla ning miks toidu käitleja seda õigel hetkel ei märganud. Köögis kasutatavatest töövahenditest, millel on kokkupuude toiduga, on kruvid pipraveskitel,” sõnas ta ja lisas, et nad on kontrollinud kõik pipraveskid ning saadetud pildil olnud kruvi ei saa olla sellelt pärit.