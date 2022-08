Täna kl 18–19 maksab elektri megavatt-tund Nord Pooli börsil 4000 eurot. Päeva keskmine hind jääb 680 euro kanti. See on Eesti rekord ja märksa kõrgem talvekuudel kogetustki.

Soomes on elekter samal ajal keskmiselt üle kolme korra soodsam. Vähe lohutab eestimaalast seegi, et Lätis ja Leedus maksab MWh veel kl 15–16 1500,05 eurot ning on ka mitmel muul tunnil märksa kallim kui meil. Nende päeva keskmine hind ületab 820 euro piiri.