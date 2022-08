Mis toimub elektribörsil? Enefit Poweri juht toob välja veidra anomaalia

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola ütleb, et probleem on terve Baltikumi juhitavas tootmisvõimsuses tervikuna, mitte ainult Eestis. „Mingil põhjusel ei ole Balti riikides asuvad gaasielektrijaamad oma pakkumisi turule teinud. Seda on kokku pea 2000 MW võimsust. Välisühendused on samal ajal maksimaalselt koormatud,“ toob ta välja.