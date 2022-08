E-residendid hakkasid hoogsalt palkama ja makse maksma

Esimesel poolaastal tõid e-residendid Eesti riigikassasse 24 miljonit eurot maksutulu, mis oli 2021. aasta sama ajavahemikuga võrreldes 85% rohkem. Eriti palju on kasvanud ukrainlaste ja Hispaaniast pärit e-residentide ja nende ettevõtete arv.

„E-residentsuse programm saab tänavu kaheksa-aastaseks ning selle aja jooksul loodud e-residentide ettevõtted on muutumas küpsemaks: palgatakse üha rohkem töötajaid ja võetakse välja omanikutulu. Eesti riigile tähendab e-residentide edu omakorda üha suuremat maksulaekumist,“ selgitas tulemusi e-residentsuse programmi tegevjuht Lauri Haav. Ta lisas, et kuna üha suurem hulk e-residente leiab oma tee ettevõtluseni, siis võib maksutulu järjekindlat kasvu kõigi eelduste kohaselt oodata ka edaspidi.