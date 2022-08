Riik plaanib merealade konkureerivad hoonestusloa taotlused panna enampakkumisele

„Eesti on võtnud selge suuna, et arendada tuuleenergia tootmist nii maal kui merel. Turuolukord on muutunud sellistele investeeringutele soodsaks, mistõttu on ettevõtjatel ka kõrgendatud huvi ning nii on ka meretuuleparkide rajamiseks sobilikele aladele suur nõudlus ja üht ala soovib arendada mitu taotlejat,“ sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Selliste olukordade lahendamiseks on mõistlik korraldada tema sõnul enampakkumised, et ühemõtteliselt ja läbipaistvatel tingimustel alad ära jagada ning veenduda, et saame nendele aladele parima arendaja. „Riigi huvi on, et need meretuulepargid saaksid võimalikult kiirelt rajatud,“ lisas ta.