Värbamistarkvara iduettevõte kaasas investoritelt 1,9 miljonit eurot

Värbamise valdkond on viimastel aastatel tohutult muutunud. Keskmine tööstaaž (ühes ettevõttes töötatud aeg) langeb aasta aastalt, mis tähendab, et uusi töötajaid tuleb otsida sagedamini. Samuti suureneb värbamiskanalite arv, mistõttu on värbajatel ilma värbamistakvarata erinevate tööportaalide ja rakenduste vahel liikudes keeruline kandidaatide üle järge pidada. Suurenenud konkurents töötajate pärast eeldab ka eristuvaid töökuulutusi ja kampaanialehti, mille loomiseks on seni värbajatel puudunud vajalikud tööriistad.