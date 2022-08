Päikeseparkidega liitumise taotlused püstitasid juulis uue rekordi

„Kõrgete elektrihindade taustal on täiesti mõistetav, et eestlaste huvi päikeseelektri tootmise vastu on ääretult suur. Päikeseelektri tootmine enda tarbeks on võimalik kõikjal Eestis. Selleks, et oleks võimalik järjest rohkem taastuvelektrit võrku müüa, peame suurendama elektrivõrgu läbilaskevõimet,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.