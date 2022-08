Kui Venemaa keerab kraanid kinni, jätkuks Saksamaal gaasi vähem kui kolmeks kuuks

Praegu on Saksamaal gaasihoidlad varustatud 77%. Eesmärk täideti kaks nädalat varem.

Samas tõdeb Saksamaa, et oktoobrikuu 85% eesmärki võib olla keeruline saavutada. Seda seepärast, et saabuv sügis lubab tulla tavapärasest külmem. Lisaks ei saa välistada võimalikke katkestusi, millega Saksamaa on juba suve jooksul silmitsi seisnud.