Köögis tarbivad kõige rohkem elektrit külmkapp ja elektripliit. Pliidi tarve võib kogu elektriarvest moodustada lausa 20%. Lihtsaim viis külmkapi pealt kokku hoida on reguleerida külmkapi temperatuuri – mida madalam temperatuur, seda rohkem elektrit külmkapp tarbib. Seega oleks suur kokkuhoid see, kui külmkapi temperatuur seada paar kraadi kõrgemaks. Suur elektritarbija on ka televiisor, mille võiks kõrgete hindade ajal välja lülitada ja selle asemel näiteks raamatut lugeda.