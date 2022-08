Swedbank jätkab õppelaenude pakkumist

Õppelaenu võivad taotleda kõik täis- või osakoormusega tudengid või keskhariduse omandanud kutseõppurid, kelle õpingud kestavad õppekava järgi kuus kuud või rohkem. Kui seni oli maksimaalne laenusumma 2500 eurot õppeaasta kohta, siis alates 1. septembrist suureneb see 3000 euroni. Swedbanki väljastatava õppelaenu intress on Eesti madalaim – 1,99% + 6 kuu euribor.

„Soovime kindlasti jätkata õppelaenu pakkumist senisest veelgi parematel tingimustel, et toetada üliõpilasi ja kutseõppureid nende haridusteel. Läbimõeldud otsuse puhul on laenust kindlasti abi õppimisega kaasnevate kulude katmisel, et oleks võimalik põhjalikumalt õpingutele keskendada,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.