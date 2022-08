Selgus käes? Elektri hinnaralli tekitas naeruväärselt väike puudu jäänud kogus elektrit

Pakkumine oli õigel ajal esitatud, aga plokkpakkumisi on palju ja see ei olnud aktsepteeritav, oli paremaid pakkumisi, kommenteeris olukorda NordPooli Baltikumi juht Ingrid Arus.

„Elektri hinnad on väga kõrged ka Lätis ja Leedus. Täna on elektri hind Lätis ja Leedus 823,98 eurot/MWh ning tõuseb üheks tunniks 4000 euroni/MWh. Analüüsi protsessis teeme koostööd Läti ja Leedu ametiasutustega, et tuvastada hinnatõusu põhjused,“ teatas konkurentsiamet oma kirjutises.