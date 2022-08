Päev börsil: Tallinna börsil oli viimaste nädalate suurim langus

Langus oli laiapõhjaline, kui Tallinna börsi põhinimekirjast oli neliteist ettevõtet miinuses, vastupidises suunas liikus neli aktsiat. Üleüldiselt oli suurimaks liikujaks First North nimekirjas noteeritud Linda Nektar (+6,43%), mille kauplemiskäive oli küll vaid 104 eurot.

Joogitööstus Linda Nektar teatas eile oma poolaasta tulemustest, mille kohaselt kasvas esimesel poolaastal nii müügitulu (39,5%) kui puhaskasum (262%). Ettevõtte viitab, et arengu taga on globaalsed megatrendid ning tarbijate eelistused tervislike ja looduslikult toodetud alternatiivide järele. Firmale toob peamiselt tulu siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, ettevõtetest kliendid on eelkõige Eestis ja Lätis.