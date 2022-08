Aktiivse inimese nutiseade saab pahatihti kannatada

Moodsad nutiseadmed on küll igati targad ja kenad, kuid samas varustatud pea terve seadme ulatuses ekraaniga, mis muudab need hapramaks kui näiteks kunagised nuputelefonid. Nii võib ka telefoni kõige süütum kukkumine kaasa tuua vajaduse vahetada välja kogu seadme ekraan, mille maksumus ulatub 40–50 protsendini telefoni maksumusest. Kuid seda vaid juhul, kui puruneb ainult ekraan. Tihti kukuvad telefonid nurga või ääre peale, mistõttu on kahjustatud nii ekraan, seadme korpus kui ka tagakülg. Selline remont võib moodustada juba 70 protsenti telefoni maksumusest.

Üks viimaseid tootegruppe, mida Telia seadmekindlustus katma hakkas, on kõrvaklapid. See on paljuski tingitud asjaolust, et kõrvaklappide tehnoloogia on viimastel aastatel jõudsalt arenenud, mis omakorda on kergitanud kõrvaklappide hinda. Sellest tulenevalt on suurenenud klientide huvi kõrvaklappe kindlustada, seda enam, et juhtmevabu klappe on kergem kaotada. Samuti kindlustatakse väga agaralt oma nutikelli, mida paljud inimesed kasutavad üha enam nii-öelda telefoni asendajana.