Tehnoloogiaettevõte: targa tarbija jaoks on elektri 4000 € tunnihind konkurentsieeliseks

Õnge sõnul on Eestis mitmed ettevõtted võtnud kasutusele innovaatilise tarkvara, mille eesmärk ongi sellistel tiputundidel tarbimise tark juhtimine. Tarkvara mitte ainult ei tõsta tarbimist odavamatele tundidele, vaid teenib ettevõttele ka raha selle pealt. „Selline lähenemine on väga lihtne ning odav samm pea igale ettevõttele vähendamaks oma elektriarvet. Teoreetiliselt oleks võimalik olukorrast tulla välja kuni 9000 € suuruse võiduga, kui ka balansseerimisturg saavutaks samal tunnil oma hinnalae,“ sõnas Õng.

Hinnarekord on alles algus

Tänast rekordit peab Õng Nord Pooli hinnastuspoliitikast tulenevaks anomaaliaks. „Kuigi tegemist on vaid ühe kalli tunniga võib selliseid tippe tulevikus rohkem näha,“ sõnas Õng.

Salvestusvõimsusega tarbija jaoks on tänane tiputund ideaalne hetk elektri müümiseks. Seda enam, kui oled aku eelnevalt päikesepaneelidega n-ö tasuta täis laadinud.

Näiteks teeniks 100kWh mahutavusega aku omanik tänasel elektrihinna kõrghetkel vaid tunni ajaga 400 €. See vähendaks süsteemi eluiga vaid ühe tsükli võrra, kus parematel lahendustel on neid kokku 10 000. Teoreetiliselt oleks nii võimalik aku pealt teenida kuni 4 000 000 € selle eluea jooksul. „Kõik see vajab aga tarka juhtimist, kus süsteem peab teadma, millal ennast täis ja tühjaks laadida,“ ütles ta.