Tõmba juhe välja seinast! Börsielekter on just praegu meeletult kallis

Keskmine hind on täna 682,05 eurot megavatt-tunni kohta. 4000 eurot megavatt-tunni kohta on kokkulepitud hind, millest enam kõrgemale Nordpool minna ei tohi.

Nordpooli Balti piirkonna juht Ingrid Arus selgitab, kuidas selline ulmeline hind tekib: „Maksimaalne hind tekib juhul, kui sellel tunnil turule müüdud kogused ei kata ära nõudlust. Kõik Balti süsteemid on defitsiidis, lisaks on kasutatud ära kõik turule antud ülekandevõimsused impordiks Soomest, Rootsist ja Poolast. Kogu Baltikumis on sel tunnil pakkumist vaid 1124,1 MWh.“