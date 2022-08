Reisikorraldaja Novaturas: kõrge kütuse hind võttis meilt kasumi

Vaatamata kütusehinna tõusule jätkavad inimesed sel aastal aktiivselt reisimist. Üheks positiivseks asjaoluks on see, et kliendid eelistavad taas kord broneerida oma reisi varem - aasta alguses oli keskmine periood broneerimise ja reisikuupäeva vahel poolteist kuud, nüüd on see kasvanud üle kahe kuu ja enamgi. „Teise poolaasta alguses teenindasime kogu grupis rohkem reisijaid kui kogu eelmise aasta jooksul. Kiiresti kasvav reisivoog on tekitanud lennuettevõtjatele ja peamistele lennujaamadele operatiivseid probleeme. Need asjaolud tõid esile reisikorraldajaga reisimise eelised. Meie ulatuslik kogemus, teadmised ja töötajate kõrge professionaalsus võimaldavad meil säilitada oma positsiooni valdkonna liidrina nii ülemaailmse lennundusturu keerulisel perioodil kui ka tugevas konkurentsikeskkonnas,“ ütleb kontserni tegevjuht.