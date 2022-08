Zelenskõi: iga uus kuu toob meile viie miljardi dollarilise puudujäägi

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas Tšiili ülikooli vestlusel, et Ukraina riigieelarve igakuine puudujääk ulatub viie miljardi dollarini.

„Me tõesti tahame, et meie majandus taastuks. Täna me kannatame. Iga uus kuu tähendab meile miinus viit miljardit dollarit,“ ütles Zelenskõi.

Muu hulgas märkis ta, et praegu on inimestele väga keeruline palka maksta. Samas kinnitas ta, et Ukraina majandus siiski taastub.