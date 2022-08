Valitsus elektri hinna tõusu all ägavaid ettevõtteid aitama ei kiirusta

Sikkut juhtis aga ERRi raadiouudistes tähelepanu, et kodutarbijate toetamine jõuab kaudselt ka ettevõteteni: kui inimesed tulevad oma kohustustega toime ja saavad senist tarbimist säilitada, ei kuku ka ettevõtete käive.

Mis saab ikkagi ettevõtetest, kuivõrd on universaalteenus määratud üksnes tavatarbijatele? „Eraldi ettevõtetele suunatud meetmetes kokku ei lepitud. Samas on see küsimus peaaegu igapäevane. Kui vaadata energiahindu, siis mis oleksid lahendused ettevõtete jaoks: kas eelmise aastaga sarnaselt võrgutasude vähendamine, taastuvenergiatasu kaotamine,“ loetles ta variante.