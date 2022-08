Tasuta elektrit ei tule. Milline saab olema elektritoetuse alampiir?

Kümned tuhanded fikseeritud paketiga kodutarbijad on teinud seda nii kenal ajal, et nad maksavad 40–60 eurot MwH eest ja seda vähemalt kuni märtsikuuni. Nemad elavad talve üle väga rõõmsalt. Ju hakkab neid talvel ära tundma laia naeratuse tõttu. Kuid kas tõesti puudutab ka neid riigipoolne toetus, mis kompenseerib eratarbijale 50 eurot MWh kohta? See tähendaks teatud tarbijatele nullhinda. Mõni võiks arvutuse järgi isegi plussi jääda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks ütleb, et toetusmeede on tulemas ning 50 eurot MWh kodutarbija elektriarvest tõesti kompenseeritakse, kuid siin on siiski piir.

„Kuivõrd paljudel tarbijatel on elektrienergia hind fikseerituna suhteliselt madal, mistõttu ei ole need tarbijad toetuse kriitiline sihtgrupp, tuleb tarbijal tõenäoliselt tasuda pärast toetuse saamist elektrienergia eest vähemalt 80 €/MWh,“ ütleb Vaks. See ei tähenda muidugi, et see kehtiks neile, kes on hinna fikseerinud madalamal tasemel, kuid toetuse saajate puhul kehtib siis selline „põrand“, millest allapoole toetus ei kehti.