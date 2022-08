Enefit Power selgitab, miks suur hulk tootmist korraga hooldusesse läks

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ütles, et plaanilised hooldused on planeeritud ning turule teada mitu kuud enne nende toimumist ning üldiselt ongi need kavas suveperioodil, kui elektritarbimine on madalam. „Ka Auvere avariiline hooldus oli turule aegsasti ette teada ning ei tulnud üllatusena,“ sõnas ta.

Hea uudis on tema sõnul see, et täna jõudis taas turule Balti elektrijaama 11. plokk, mille võimsus on 192 MW. Neli tootmisüksust on aga siiani maas, kuid kaks neist naasevad laupäeval.

Hoolduses on veel järgmised tootmised:

Auvere – 274 MW (tagasi 20.08.2022)

Eesti elektrijaama 4. plokk – 163 MW (tagasi 20.08.2022)

Eesti elektrijaama 6. plokk – 173 MW (tagasi 22.08.2022)

Eesti elektrijaama 5. plokk – 173 MW (tagasi 05.09.2022)

Kaiv lisas rekordilise elektrihinna valguses, et kuna elektriturg toimib siiski üle kogu regiooni, siis on Eesti tootmisvõimsused piisavalt väikesed, et turuhinna kujunemisele suurt mõju avaldada.