Taavi Aasa vastulause Kalle Muulile: Muuli lõpetanuks ammu põlevkivi kasutamise

Taavi Aasa sõnul leppisid nad 2019. aastal koos tollase rahandusministri Helmega kokku, et Eesti Energia hoiab valmis vanad elektritootmise katlad. „Toona leidus palju neid, kes arvasid, et põlevkivist elektri tootmise aeg on läbi. Nii arvas ka Muuli, kes juba 2016. aastal teatas, et põlevkivil ei ole perspektiivi. Õnneks on katlad alles ja täna ei tahaks mõeldagi sellele, mis oleks olukord siis, kui põlevkivi vihkajate soovid oleks täitunud.“